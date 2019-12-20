Киев, , 11:38 — REGNUM Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.

Обновлённая банкнота получила дополнительные элементы защиты. Она выполнена в схожей цветовой гамме, что и предыдущая, и также содержит портрет главы Центральной рады Михаила Грушевского.

Новая монета изготовлена из сплава цинка с гальваническим покрытием. На реверсе монеты, как и на купюре того же номинала, изображён гетман Богдан Хмельницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине появилась купюра наибольшего номинала в 1 тыс. гривен. На ней изображён российский и советский учёный Владимир Вернадский.

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