Киев, , 11:28 — REGNUM Нынешний бюджетный кризис на Украине объясняется банально — за последние пять лет Порошенко и его соратники по сути «убили» экономику страны, заявил 20 декабря украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что предыдущие власти «вытянули последние деньги из карманов украинцев» — ценами и тарифами, максимально уменьшив покупательную способность народа.

«Наполнение бюджета в условиях «мертвой» экономики обеспечивалось именно за счет обвала в три раза курса гривны. И, соответственно, заоблачными ценами, обеспечивающими необходимый НДС в бюджет. Стоило на полгода чуть опуститься курсу доллара ‑ и сразу резко уменьшились поступления в бюджет, и начался бюджетный кризис», — объясняет специалист.

Он отмечает, что нынешний премьер Украины Алексей Гончарук «лихорадочно мечется в поисках денег», но, по сути, у власти в Киеве сейчас один выход — опять обвалить курс гривны, одновременно «заморозив» половину бюджетных программ.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов блокировать ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых «незащищенных расходах» из госбюджета — на развитие, ремонт и строительство. Такое решение, объяснили в правительстве, принято с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета Украины. В Киеве подчеркивают, что у государства есть деньги для того, чтобы выплатить пенсии, зарплаты, субсидии, соцвыплаты и другие защищенные статьи бюджета.