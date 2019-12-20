Москва, 20 декабря 2019, 11:24 — REGNUM В РФ нет единой системы управления национальными проектами, и это сказывается на их реализации, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова замглавы Счётной палаты РФ Галины Изотовой о том, что главной причиной торможения реализации национальных проектов в России является неэффективная система управления.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя руководителя Счётной палаты РФ Галины Изотовой, главной причиной торможения реализации национальных проектов в России является неэффективная система управления.
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