Москва, , 11:24 — REGNUM В РФ нет единой системы управления национальными проектами, и это сказывается на их реализации, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова замглавы Счётной палаты РФ Галины Изотовой о том, что главной причиной торможения реализации национальных проектов в России является неэффективная система управления.

«Это не вполне исчерпывающее объяснение. Самое главное — это отсутствие единой системы управления национальными проектами, а также отсутствие стратегии, в которую эта единая система управления была бы вписана, — сказал Колганов. — Плюс к этому сказывается не только плохая согласованность работы между региональными и федеральными властями, но и отсутствие нормального взаимодействия между самими федеральными ведомствами. И поэтому нацпроекты реализуются растопыренными пальцами. Каждый из них реализует некую ведомственную задачу, а эффект взаимодействия этих задач не наблюдается, и они слабо связаны между собой. Один нацпроект не подкрепляет реализацию другого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя руководителя Счётной палаты РФ Галины Изотовой, главной причиной торможения реализации национальных проектов в России является неэффективная система управления.

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