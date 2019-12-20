Москва, , 11:14 — REGNUM В России в ноябре 2019 года выдано 1,61 млн потребительских кредитов, это на 3,8% меньше, чем в ноябре 2018 года (1,67 млн), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самое большое количество потребительских выдано в Москве (69,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (66,3 тыс.) и Московской области (65,3 тыс.).

Существенная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре отмечена в Удмуртии (-12,1%), Кемеровской (-10,1%) и Московской (-8,4%) областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в декабре обычно на 20% возрастает выдача потребительских кредитов. Это связано со скидками и акциями в розничной торговле.

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