Берлин, , 11:09 — REGNUM Представители немецкой автокомпании Volvo и японской Isuzu подписали рамочное соглашение о создании стратегического альянса. Об этом сообщила пресс-служба Isuzu в официальном пресс-релизе.

Ожидается, что меморандум положит начало взаимовыгодному сотрудничеству компаний, которое положительно скажется на изменении отрасли. Так, по словам главы Isuzu Motors Limited Масанори Катаяма, совместная деятельность компаний даст толчок для развития логистической сферы.

В ходе взаимовыгодного сотрудничества стороны также будут разрабатывать электромобили и беспилотные грузовые машины. Стоит отметить, что принцип технологического сотрудничества между компаниями будет основан на индивидуальных контрактах.

Напомним, в ноябре 2019 года российские автолюбители приобрели 959 новых автомобилей компании Volvo. Это на 6% больше, чем год назад. При этом всего с января по ноябрь текущего года в РФ было приобретено 7699 машин Volvo (+12,3%).

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