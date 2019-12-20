Киев, , 11:04 — REGNUM Украинская сторона в переговорах по транзиту газа придерживается своей позиции и, независимо от места переговоров и ситуации, будет ее отстаивать.

Такое заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля накануне продолжения переговоров по транзиту опубликовала пресс-служба ведомства.

Оржель отмечает, что Киеву по результатам переговоров необходимо получить «справедливую оплату» за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

«От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно — уменьшению цены на газ», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 19 декабря по итогам переговоров в Берлине было заявлено, что Украина, Россия и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Переговоры продолжатся сегодня в Минске.

Накануне на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится, но вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт.