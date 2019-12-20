Москва, , 10:56 — REGNUM С 2020 года по программе реновации начнется расселение пятиэтажек на северо-востоке Москвы. Планируется расселить 499 домов, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам начальника управления реновации Департамента строительства Александра Потехина, общая площадь расселяемых домов составляет 1,56 млн кв. метров.

Для строительства новых домов в Северо-восточном АО уже подобрано 54 стартовые площадки. Жители пятиэтажек получат квартиры в новостройках комфорт-класса.

Как сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.

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