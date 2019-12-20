Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Новосибирске прошло совещание, на котором обсудили ситуацию с вывозом мусора с территории города. Как сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-центре мэрии, его провёл глава города Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что в последнее время в Новосибирске «обострились отношения между некоторыми хозяйствующими субъектами, занимающимися вывозом ТКО». Между тем близятся новогодние каникулы:

«И нас волнует ситуация, как мы переживём праздники. Мы не можем позволить, чтобы за каникулы город превратился в мусорную свалку, поэтому нам необходимо разработать чёткий алгоритм, чтобы не допустить коллапса».

В целом мэр отметил, что эта проблема «не ограничивается праздниками» и переходит на следующий год.

Вице-мэр Олег Клемешов сообщил о том, что на сегодняшний день почти во всех районах Новосибирска происходит смена субподрядчиков — перевозчиков ТКО. Прежние субподрядчики уйдут 31 декабря, забрав своё контейнерное хозяйство:

«На их место пока не во всех районах найдена замена».

В то же время региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» заявил о планах по установке до конца года пяти тысяч новых контейнеров. Кроме того, закуплены мусоровозы. Однако времени остаётся мало. Локоть потребовал от регоператора завершить все работы до Нового года.

Мэр подчеркнул, что решение проблемы планирует искать совместно с региональными властями. Соответствующее обращение по итогам совещания будет направлено в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Мэр заявил, что его беспокоят процессы, происходящие на этом рынке услуг: муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» вытесняют с рынка. Градоначальник поручил проработать вопрос привлечения в новогодние каникулы МУП «Спецавтохозяйство» к уборке города от мусора, если возникнет такая необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года режим ЧС из-за мусора вводился в городе Бийске Алтайского края.

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