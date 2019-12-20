Киев, , 10:52 — REGNUM Транзит российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года похоже, не будет остановлен ‑ и это главное, заявил 20 декабря украинский эксперт Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам переговоров в Берлине поздним вечером 19 декабря было объявлено, что Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа в ЕС. В частности, участники переговоров подготовили подробный проект протокола, который предстоит согласовать и уже затем подписать.

По мнению эксперта, многолетняя политическая и коррупционная схема «Нафтогаза», которая и должна была привести к прекращению транзита российского газа, сейчас сломана.

«Условия контракта — это уже другой вопрос. Кто-то будет видеть там победу, а кто-то поражение», — отметил Корольчук.

Он подчеркнул, что политический фактор сейчас является определяющим в переговорах, причем для всех всех сторон — ЕС, Украины и России.

«Как теперь будут смотреть в глаза народу топ-менеджеры «Нафтогаза» Коболев и Витренко, которые все последние годы доказывали, что «при них» политический фактор не влияет на компанию? Я уже молчу об американцах и евротрейдерах, которые сидят на шее «Нафтогаза», — иронизирует специалист.

С Коболевым теперь вообще «всё ясно», отмечает также эксперт, ведь буквально за день до этих переговоров чиновник утверждал, что договора до 1 января 2020 точно не будет.

ИА REGNUM напоминает, что 18 декабря, накануне переговоров в Берлине, Коболев действительно заявлял, что вероятность подписания контракта на транзит он оценивает как «очень-очень маленькую, которая с каждой минутой стремится к нулю».