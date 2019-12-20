Краснодар, , 10:46 — REGNUM Производство литий-ионных аккумуляторных батарей для авиационных двигателейоткрыто на базе завода «Сатурн» в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации края. 19 декабря производство осмотрели вице-губернатор Василий Швец и руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов. Новый цех был открыт при помощи льготных займов краевого и федерального Фонда развития промышленности в общей сумме 100 млн рублей под 3% годовых.

«Организовано новое производство высокотехнологичной продукции, создано 12 новых рабочих мест, краевой бюджет будет пополняться налоговыми поступлениями от предприятия. Кроме того, по итогам реализации проекта в экономику края будет инвестировано порядка 227 млн рублей», — сказал при посещении предприятия Василий Швец.

Как пояснили на предприятии, литий-ионные аккумуляторные батареи характеризуются более высокой удельной энергией и увеличенным сроком службы по сравнению с более широко используемыми в России никель-кадмиевыми и серебряно-цинковыми аккумуляторными батареями. Предприятие намерено выпускать не менее 200 батарей в год. Это соответствует 15% спроса на аккумуляторов для авиадвигателей на внутреннем рынке.