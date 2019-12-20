Грозный, , 10:44 — REGNUM Проект строительства дороги из России в Грузию, которая может пройти по территории Чечни, обеспечит снижение транспортных издержек и сроки доставки грузов. Такое мнение высказал премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, комментируя вопрос о строительстве автомагистрали, поднятый журналистами на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Для нас очень важно, что президент РФ поддержал идею главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и отметил целесообразность строительства дороги в Грузию», — приводит слова главы чеченского правительства ТАСС.

Хучиев также считает важным, что проект при включении в международный транспортный коридор «Север — Юг» окажет положительное влияние на развитие торгово-экономических отношений России со странами Закавказья и другими направлениями.

По словам премьер-министра, власти республики уже подготовили предложения по реконструкции автомобильной дороги из Грозного через Шатой, Итум-Кали и погранзаставу Аргун до границы с Грузией. Его примерная стоимость составит 4,8 млрд рублей. Кроме того, еще в сумму около 723 млн рублей обойдется строительство пункта пропуска через госграницу.

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