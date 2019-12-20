Благовещенск, , 10:42 — REGNUM Амурские школьники, чье жилье находится далеко от образовательных организаций, будут добираться на занятия на современных и комфортных автобусах. Приамурье вновь стало получателем нового школьного транспорта за счет средств федерального бюджета. В регион поступило 39 автомобилей, вместимость которых 21−24 пассажира. В этом году в область направлено рекордное количество машин северного исполнения — 14 ПАЗ (остальные 25 автобусов марки Ford), сообщается на портале правительства региона.

«Более чем в 160 школ Приамурья обеспечен подвоз детей на автобусах. В этом задействовано почти 250 единиц техники, и, конечно, для нас очень важно, чтобы эта техника была комфортной, соответствовала нормам безопасности. Поэтому ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка. В следующем году нужно заменить еще 15 машин, и тогда все транспортные средства будут соответствовать требованиям», — подчеркнул глава региона Василий Орлов.

Машины распределены с учетом мнения членов общественного совета, созданного при Минобрнауки области. В первую очередь новый транспорт направили в территории, пострадавшие от летнего паводка в этом году — в соответствии с поручением губернатора Амурской области. Также учитывались и другие обстоятельства: срок эксплуатации имеющегося на данный момент школьного автобуса, количество детей, которых необходимо подвозить, и протяженность маршрута.

Автобусы ПАЗ поехали в территории с суровыми климатическими условиями. Наибольшее количество таких машин — по три автомобиля — получили Сковородинский и Зейский районы.

«Форды» направлены в 14 муниципалитетов. Здесь лидерами по количеству машин стал Благовещенский район (4 единицы).

В целях обеспечения комфортных и, главное, безопасных условий перевозки детей парк школьных автобусов Приамурья обновляется с 2016 года. За этот период в область поступило 100 машин. Ежедневно на 245 автобусах до базовых школ Приамурья доставляют свыше 6,5 тысяч учеников. Подвоз ребят осуществляется из 335 населенных пунктов в 164 школы.