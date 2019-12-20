Москва, , 10:45 — REGNUM Китайский бренд Voge (принадлежит Loncin Motor Company) приступил к продаже четырёх премиальных моделей мотоциклов. Об этом сообщается на сайте Carsweek.ru.

В российских дилерских салонах «Мегамото» и Universal Motors появились байки моделей: 300AC, 300R, спортивные мотоциклы 300RR и 500R.

Сообщается, что Voge 300AC весит около 150 кг. В движение байк приводится четырехтактным 292-кубовым мотором с водяным охлаждением, который сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией. Наибольшая скорость мотоцикла равна 150 км/ч.

У мотоцикла Voge 300R мотор развивает 29 л. с. При этом он на 10 кг легче предыдущего байка.

Мотобайк Voge 300RR не отличается по техническим показателям от предыдущей модели, но имеет более спортивный обвес. Вес его равен 153 кг.

Самый мощный байк — Voge 500R. Его производительность составляет 46 «лошадей». Рабочий объём мотора составляет 471 кубический сантиметр. Весит байк 200 кг. А его максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Напомним, электрический байк Hypersport Pro, разрабатываемый канадской компанией Damon Motorcycles, станет одним из самых быстрых байков в своём сегменте. Кроме того, байк будет оснащён технологиями CoPilot (система, отслеживающая объекты вокруг байка) и Shift (система, обеспечивающая комфорт водителя).

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