Москва, , 10:38 — REGNUM Компания «САФМАР финансовые инвестиции», входящая в одноимённую группу миллиардера Михаила Гуцериева, сообщила о сделке на 3,5 млрд рублей. При этом в ней российская компания выступает займодавцем, а кипрская компания «ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» заёмщиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Договор займа от 12 декабря 2019 года, о котором говорится в официальном сообщении компании, связан с кредитом, полученным в банке ВТБ 16 декабря 2019 года и договором залога акций, который в тот же день был подписан банком и АО «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР».

Деньги кипрская компания может использовать с целью приобретения «акций в уставном капитале займодавца». Данная компания на конец сентября 2019 года имела в ПАО долю более 7,4%.

По данным ЕГРЮЛ, ПАО учреждено в апреле 1999 года, уставный капитал компании — более 74,7 млн рублей. Директором является Авет Миракян, а учредителем выступала кипрская компания «Степлио Энтерпрайзис Лимитед». По данным на конец сентября 2019 года, в числе крупных акционеров ПАО — московское ООО «Альпинвест Холдинг» — 16,73%. На официальном сайте компании отмечается, что это первый в стране публичный «диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики».

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