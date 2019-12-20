Москва, , 10:37 — REGNUM Заявочная кампания на всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») — продлена по 29 декабря 2019 года.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

«В настоящее время на конкурс подано уже более 15 тысяч заявок из всех 85 регионов России. Самыми активными из них стали Республика Башкортостан и Крым, Москва, Санкт-Петербург и Новгородская область. 65,3% участников конкурса — женщины, 34,7% — мужчины. Заявки присылают люди разных возрастов и профессий, что лишний раз доказывает, что сфера гостеприимства открыта для всех желающих, которые готовы испытать свои возможности. В связи с высокой активностью участников мы приняли решение продлить регистрацию на конкурс до 23:59 (по московскому времени) 29 декабря, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку», — отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Мы получаем заявки от людей из абсолютно разных областей отрасли. Примерно треть участников являются руководителями направлений, управляющими, креативными директорами и владельцами бизнеса. Одно или несколько высших образований имеют 65,6% участников, у 19,9% участников среднее и средне-специальное образование, — рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин, — Мы хотим предоставить шанс как можно большему количеству людей, которые намерены раскрыть свои таланты и заявить о себе в индустрии гостеприимства. Любой конкурс — это саморазвитие. Только поняв свои возможности и найдя в себе силы перешагнуть барьер, ты будешь развиваться, в том числе профессионально. Наш конкурс для тех, чья жизнь неразрывно связана с туризмом и гостеприимством — лучшей профессией на земле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса http://welcomecup.ru/, заполнить до 29 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Принять участие в конкурсе, побороться за призы и получить грант на реализацию собственного проекта могут все желающие, главное условие — участник должен быть гражданином РФ, достигшим 18 лет. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, ценный приз от компании METRO Cash&Carry, сертификаты от Академии Слетать.ру и многое другое.

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