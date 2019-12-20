Воронеж, , 10:29 — REGNUM Почти на 40% вырастет размер взноса на капитальный ремонт жилья в Воронежской области в 2020 году. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-центра правительства Воронежской области.

«Взнос на капремонт не повышался в Воронежской области с 2015 года, и действующий его размер уже не соответствует стоимости строительных работ и материалов», — уточнили в пресс-центре.

Согласно приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, с будущего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 9,08 руб. на 1 кв. м общей площади принадлежащего собственнику помещения. Пока воронежцы платят взнос в размере 6,6 руб. на 1 кв. м.

При этом воронежцы будут платить всё же меньше, чем рекомендовано приказом Минстроя РФ — в соответствии с документом, расчетная величина минимального взноса на капремонт для Воронежской области в 2020 году должна составить 10,45 руб. на 1 кв. м площади. Снизить уровень оплаты жителями взносов удалось, в том числе, за счёт выделения из бюджета Воронежской области Фонду капитального ремонта многоквартирных домов ежегодной субсидии в 450 млн рублей на софинансирование работ по модернизации жилых зданий. При общей площади помещений в многоэтажках 27,3 млн кв. м за счёт бюджета будет дотировано 1,37 рублей за 1 кв. м.