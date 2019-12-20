Томск, , 10:29 — REGNUM В январе-феврале 2020 года участники студенческой олимпиады «Я — профессионал» смогут посетить образовательные зимние школы по разным дисциплинам. Одну из школ проводит Томский государственный университет. Она называется «Качество жизни: глобальные изменения» и посвящена научным исследованиям и открытиям, которые в ближайшем будущем сделают нашу жизнь проще и комфортнее.

Школа Томского университета объединит в себе четыре направления олимпиады: «Биотехнологии», «Психологию», «Геологию» и «Экологию». ТГУ уже третий год готовит для студентов междисциплинарную программу и, судя по отзывам участников, отлично с этим справляется.

Владислав Зань — выпускник географического факультета Алтайского государственного университета, а ныне студент магистратуры СПбГУ. В этом году он в очередной раз принимает участие в олимпиаде и хочет снова поехать на зимнюю школу в Томск.

Владислав, поделитесь прошлогодним опытом: как организаторы сочетают такие разные дисциплины на одной площадке?

Активности школы можно условно разделить на две части: лекционная программа и работа над кейсами. Лекции мы посещали исходя из того, по каким направлениям проходили олимпиаду. Я, правда, немного нарушал правила школы — прогуливал некоторые лекции по геологии ради интересных выступлений экологов. Организаторы не были в восторге от моей самостоятельности. Хотя мне кажется, что возможность послушать специалистов из смежной или совсем незнакомой области могла бы как раз быть «фишкой» школы.

Во время работы над проектами нас делили на мини-группы, в которые входили представители всех направлений. Вместе мы должны были предложить решения к предлагаемому кейсу, опираясь на свои профессиональные компетенции. Это было интересно, но смутило, что наши решения не получили практического развития. Будет здорово, если в этом сезоне работа над проектом перетечет в знакомство с работодателями и в стажировки.

Может, у вас есть и другие пожелания к программе зимней школы? Что бы вы хотели получить от нее в этом сезоне?

Я был бы рад познакомиться с молодыми и успешными учеными, которые могли бы не только передать знания, показать актуальные научные проблемы, но и своим примером мотивировать заниматься наукой или идти в бизнес, где будет востребовано мое университетское образование.

У меня остались очень добрые воспоминания о прошлогодней поездке в Томск. Зимняя школа ТГУ была организована на высоком уровне. Здорово, что организаторы предусмотрели культурную программу для нас. Ведь школа — это еще и про знакомства с единомышленниками. С некоторыми ребятами из Новосибирска, Питера, с кем познакомился в Томске, я общаюсь до сих пор.

В декабре закончился отборочный онлайн-этап олимпиады «Я — профессионал». Вы приняли участие в шести направлениях состязаний, в том числе совершенно непрофильных. Как вы думаете, в каких дисциплинах у вас есть шанс на победу?

Пока я рассчитываю, что пройду в финал по экологии, государственному и муниципальному управлению и, возможно, по освоению космоса. Но я участвую в олимпиаде в первую очередь для саморазвития, победа вторична. Если мои надежды не оправдаются, я расстроюсь несильно. Знаете, я участвую в олимпиадах со школы. Для меня — это возможность встретиться с задачами, которые раньше я не решал, возможность испытать себя. Это как спорт: в некотором смысле азартно, иногда приносит материальные дивиденды в виде повышенной стипендии или приза, но главное — это хорошо прокачивает твои знания! Олимпиадники, и я это знаю не только по себе, это особая когорта студентов, которые получают удовольствие от решения задач «со звездочкой»!

Одно дело участвовать во всех олимпиадах по своему профилю, другое — выбирать направления, далекие от образовательной программы, на которой учишься

В олимпиаде «Я — профессионал» 68 направлений, и я не участвовал по 62 из них! Мой выбор может казаться нетипичным, но он обусловлен моими академическими интересами, и хобби. Любую современную науку уместить в одну узкую область знаний можно только в стерильных академических условиях. Сегодня нельзя состояться ни в одной профессии, если ты не обладаешь междисциплинарными компетенциями и знаниями по очень широкому кругу предметов. Очень хорошо это видно на примере магистерских специальностей, которые в большинстве случаев носят междисциплинарный характер. Кстати, именно благодаря междисциплинарному подходу к организации зимней школы Томского университета, мне было там интересно. И я буду рад, если моя заявка на участие в школе в новом сезоне будет одобрена.

Читайте также: Участники олимпиады «Я — профессионал» выбирают зимние школы