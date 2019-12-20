Берн, , 10:34 — REGNUM Замедление мировой экономики может вынудить власти развитых стран раздавать деньги населению, чтобы подстегнуть потребительский спрос. Об этом говорится в прогнозе о долгосрочных тенденциях на 2020−2029 годы директора по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ива Бонзона.

Банкир отмечает, что речь идёт о столь беспрецедентной мере, как реализация концепта «вертолётных денег». Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.

«Это может принять пока что не имевшую прецедента форму отрицательного налогообложения, что будет способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом», — приводит фрагмент прогноза РБК.

Концепт «вертолетных денег» предложил в 1969 году основоположник теории монетаризма Милтон Фридман. Он описал пример стимулирования спроса путём разбрасывания денег с вертолёта. В 2000-х года концепцию стал упоминать бывший глава ФРС США Бен Бернанке, рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией.