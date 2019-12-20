Сеул, , 10:28 — REGNUM В третьем квартале 2019 года объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Южную Корею составил $12,78 млрд, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, снижение показателя зафиксировали впервые с первого квартала 2018 года.

Специалисты отмечают, что объём инвестиций в производственные мощности сократился, однако инвестиции в финансовый сектор выросли на 10,6%, в сферу недвижимости — на 61,2%.

Известно, что объём инвестиций из США сократился на 26,5%, из Китая — на 31,8%, однако из Каймановых островов, напротив, увеличился на на 64,9%, Франции — на 240,6%, Люксембурга — на 23,5%.

Между тем, не смотря на сокращение объемов инвестиций в третьем квартале года, в период с января по сентябрь текущего года общий объём прямых иностранных инвестиций увеличился на 21,6%, до $44,45 млрд.