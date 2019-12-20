Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM Жильё на Камчатке в последний раз строили в советское время. Камчатстат обнародовал удручающую статистику — на полуострове слишком много изношенного, ветхого жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Более 50% домов на Камчатке имеют износ от 31% до 65%, 9% домов — более 70%.

В отчёте Камчатстата сообщается, что жилищное строительство на полуострове велось, в основном, в советское время, период с 1946 по 1970 годы. В это время было построено 45% всех ныне существующих камчатских домов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд. Переселять в такой фонд будут граждан, жильё которых пришло в полную негодность и находиться в нём опасно.