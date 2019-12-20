Посёлок городского типа Бурея, Амурская область, , 10:36 — REGNUM Выработка электроэнергии Бурейской ГЭС превысила исторический максимум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С начала 2019 года станция произвела 7,053 млрд киловатт-часов электроэнергии. Такой результат был достигнут впервые за всю историю станции, сообщается на странице предприятия в Instagram.

Ожидается, что по итогам 2019 года выработка электроэнергии Бурейской ГЭС составит около 7,3 млрд киловатт-часов. Предыдущий исторический максимум годовой выработки был достигнут в 2016 году и составил 7,052 миллиарда киловатт-часов.

«Рекордное значение годовой выработки электроэнергии стала следствием максимальной за всю историю эксплуатации Бурейской ГЭС водности реки Буреи в уходящем году. В течение года в Бурейском водохранилище зафиксировано прохождение восьми волн паводка. Наибольшая приточность была отмечена 25 июля и составила 8 735 кубических метров в секунду, средний за год приток воды составил 1 409 кубических метров в секунду, что выше притока аномального 2013 года на 13%», — говорится в сообщении Бурейской ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечивая безопасное прохождение периода паводкового наводнения, Бурейская ГЭС периодически проводит контролируемый сброс «лишней» воды.