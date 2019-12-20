Красногорск, , 12:10 — REGNUM Застройщиков Московской области за прошедшую рабочую неделю оштрафовали на 4,1 млн рублей за нарушения в рамках долевого строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Главгосстройнадзора.

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, по результатам рассмотрения дел об административных нарушениях в части долевого строительства застройщикам вынесли постановления о штрафах на 4,1 млн рублей. В частности, 13 постановлений на 2,6 млн рублей вынесли за нарушения проектной декларации и информационной открытости, четыре постановления на 200 тыс. рублей вынесли за нарушение норм предоставления отчетности, 900 тыс. рублей застройщики заплатят за неисполнение предписаний о выявленных ранее проблемах. Восемь застройщиков получили предупреждения.