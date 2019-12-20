Москва, , 09:55 — REGNUM В рамках судебного дела сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина Виталия, признанного банкротом, финансовый управляющий попытался оспорить траты должника на отдых в размере 1,604 млн рублей. Оспорить платёж управляющему не удалось, судья не нашёл оснований для удовлетворения претензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление от управляющего поступило в суд ещё в мае 2019 года. В нём он требовал «признания недействительной сделкой перечисления денежных средств за путёвки в адрес ООО «Одиссея» от Черномырдина В. В. в сентябре 2018 г. в размере 1 604 000 руб. и применении последствий недействительности отмеченной сделки в виде возврата в конкурную массу должника денежных средств». На тот момент уже был введён первый этап банкротной процедуры.

Путёвка на санаторно-курортные услуги, по словам финансового управляющего, покупалась без его согласия. ООО «Одиссей» в суде заявило, что в бухгалтерском балансе компании «числится дебиторская задолженность в размере 1 603 591, 84 руб., которая образовалась за период с 28.05.2016 по 18.09.2018 год». Фирма отрицала факт поступления денежных средств за путёвку, договор на отдых письменно также не оформлялся.

Сыну Виктора Черномырдина продлили банкротство

Напомним, уроженец Оренбургской области Виталий Черномырдин — сын бывшего премьер-министр России. Иск о банкротстве в его адрес был подан в конце сентября 2016 года, а уже в сентябре 2017 года в отношении него ввели реструктуризацию долгов.

В апреле 2018 года Черномырдина признали банкротом и начали этап реализации имущества. 13 сентября 2018 года по заявлению финансового управляющего суд ввёл временный запрет на выезд должника из России — «до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина Черномырдина В. В».

Черномырдин-младший имел бизнес-интересы в Тульской, Оренбургской областях, Ставропольском крае и Москве. Крупные претензии к нему имеют «Банк ВТБ» и «Северсталь» (свыше 13 млрд рублей). Перед банком долги возникли по договорам поручительства, и на начальном этапе их размер заявлялся в районе 304 млн рублей.