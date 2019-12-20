Кигома, Танзания, , 09:59 — REGNUM В Администрации портов Танзании (TPA) заявили, что «экономические врата» восточноафриканской страны расположены в районе озера Танганьика, которое граничит с тремя богатыми природными ресурсами странами региона. Об этом передает газета Mtanzania.

В TPA, корпорации, действующей под эгидой министерства по развитию инфраструктуры Танзании, отметили, что, например, полезные ископаемые соседней ДР Конго, которые оцениваются в 24 млрд долларов США, должны быть гарантированно транспортированы на мировой рынок, и наиболее быстрый путь — через озеро Танганьика.

Выступая в городе Кигома, главный управляющий портов на озере Танганьика Персиваль Салама заявил, что танзанийские порты озера расположены в областях Кигома, Катави и Руква. Также выход к озеру есть в ДР Конго, Замбии и Бурунди.

«Если вам нужна статистика, то на территорию Танзании приходится 45% акватории озера Танганьика, на территорию ДР Конго — 41%, а 8% и 6% на территории Бурунди и Замбии соответственно», — заявил Салама.

Он также призвал власти трех соседних стран инвестировать в развитие портовой инфраструктуры с тем, чтобы «предоставить гражданам качественные услуги».

Со своей стороны, в Администрации портов Танзании заявили, что, учитывая вышеперечисленные факторы, которые предоставляют большие торговые возможности, в следующем финансовом году особый приоритет будет отдан развитию портов на озере Танганьика, передают журналисты газеты Nipashe.