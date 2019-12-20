Москва, , 09:40 — REGNUM Дилеры предупредили жителей России, что с 1 января цены на автомобили вырастут. Об этом со ссылкой на представителей крупнейших российских автодилеров сообщает РИА Новости.

Подорожание коснется прежде всего авто средней ценовой категории. Ожидается, что с января 2020 года их стоимость увеличится на 35−100 тысяч рублей.

Письма о повышении цен с 1 января прислали такие компании, как Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. Дилеры также ожидают, что до 29 декабря аналогичные сообщения поступят от других автокомпаний.

«Чудес не будет — машины будут дороже», — сообщил глава группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

Основной причиной подорожания автодилеры и производители называют индексацию утилизационного сбора.

Напомним, что с начала 2020 года размер утильсбора для новых малолитражных авто с объемом мотора до 1 литра вырастет на 46%, с мотором на 1−2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

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