Бишкек, , 09:32 — REGNUM Ставка акцизного налога для производителей и импортеров нагреваемого табака для электронных сигарет составит 610 сомов (545 рублей) за 1 кг, сообщили в государственной налоговой службе республики.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года в Киргизии вводится акцизный налог на изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащую жидкость в картриджах. Ставка акциза для такой жидкости составит 1 сом (89 копеек) за 1 мл.

В 2021 году акцизы планируется поднять до 700 сомов (625 рублей) за 1 кг табака и 1,25 сома (1,12 рубля) за 1 мл жидкости, а в 2022 году — до 800 сомов (715 рублей) и 1,5 сома (1,34 рубля) соответственно.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс Киргизии, вводящие акцизы на жидкость и нагревательный табак для электронных сигарет, были подписаны президентом республики в июне 2019 года.

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