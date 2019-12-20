Иваново, , 09:26 — REGNUM Выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «Кранбанк» начнутся с 23 декабря, сообщила пресс-служба государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «Кранбанк» выбрано ПАО Сбербанк.

Выплаты получат как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юрлица, имеющие статус малых предприятий. Выплата возмещений будет производиться в течение года, а затем до дня завершения конкурсного производства.

Как уточнили в АСВ, страховое возмещение будет осуществляться в трёх субъектах Российской Федерации, в том числе в Ивановской области. Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года, в связи с тем, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность.

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