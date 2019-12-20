Махачкала, , 09:13 — REGNUM Парламент Дагестана принял во втором окончательном чтении закон о бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы и расходы казны прописаны в объеме 138,5 млрд рублей — бюджет стал бездефицитным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, в конце ноября дагестанские депутаты в первом чтении приняли дефицитный бюджет на 2020 год. Ожидаемые доходы на тот момент составляли 125,3 млрд рублей, расходы — 129,3 млрд рублей. Однако проект закона, подготовленный ко второму чтению, претерпел ряд изменений с учетом поступления дополнительных федеральных дотаций.

Сообщается, что бюджет Дагестана остается социально-ориентированным. В следующем году планируется увеличить расходы по таким направлениям, как заработная плата, поддержка детей-сирот, лекарственное обеспечение. На оснащение медучреждений современным оборудованием будет выделено 1,5 млрд рублей.

В республиканскую инвестиционную программу включены объекты во всех 52 городах и районах. В том числе запланировано строительство 25 школ, 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей и очистных сооружений. На решение вопросов водоснабжения заложено 4 млрд рублей, а объем дорожного фонда республики составит 10 млрд рублей.

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