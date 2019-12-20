Москва, , 09:08 — REGNUM Объёмы разовой покупки разливного пива в России самые большие в Самарской области, Хакасии и Краснодарском крае. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор».

Жители Самарской области за один раз покупают в среднем по 4,2 литра разливного пива, жители Хакасии — по 3,4 литра, а краснодарцы — по 3,2 литра. Лидерство Самарской области объясняют сильной традицией потребления пива. Именно здесь находится Жигулёвский пивной завод, один из старейших в России.

Самым дорогим разливное пиво оказалось в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем литр пенного напитка обходится здесь в 161 рубль и 151 рубль соответственно. В Хакасии пиво самое дешёвое — по 67 рублей за литр. В среднем по России разливное стоит 94,7 рубля.

Чаще всего любители пива выбирают «чешское», «жигулевское» и «пшеничное». В десятку популярных видов вошли «немецкое», «рижское», «баварское» пиво, «ирландский» эль и стаут. Эксперты отмечают, что иностранные названия зачастую становятся уловкой маркетологов.

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