Ашхабад, , 08:56 — REGNUM В январе — октябре 2019 года министерство по вопросам семьи, труда и социальных услуг Турции выдало иностранным гражданам свыше 113 тысяч разрешений на работу. Из них 5 тысяч смогли получить граждане Туркмении, передает «Азатлык».

Отмечается, что на первом месте по количеству лицензий на трудоустройство на территории Турции оказались граждане Сирии — им турецкие власти предоставили 50 тысяч разрешений на работу.

Второе место заняли граждане Киргизии — 10 тысяч лицензий на трудоустройство. На третьем расположились граждане Украины — 6 тысяч разрешений.

Затем следует упомянутая выше Туркмения — 5 тысяч разрешений, а также Грузия и Узбекистан — граждане этих стран получили по 4 тысячи трудовых лицензий.