Петропавловск-Камчатский, , 09:02 — REGNUM На Окской верфи Нижегородской области заложен киль нового судна, которое будет курсировать между отдалёнными Командорскими островами и Камчаткой, сообщили корреспонденту передаёт корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе правительства Камчатского края.

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Строительство грузопассажирского теплохода будет завершено в 2021 году. Судно оснащено специальным краном для выгрузки грузов, оно сможет взять на борт 34 пассажира, 780 тонн грузов. На судне оборудованы каюты матери и ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, для Камчатки планируется построить два грузопассажирских судна. Одно, как сказано выше, для сообщения с Командорскими островами, второе — для связи с портами ДФО.