Пекин, , 08:34 — REGNUM Центробанк Китая влил в финансовую систему Китая 150 млрд юаней (около $21 млрд), сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Народный банк Китая влил 150 млрд юаней 14-дневыми обратными РЕПО по ставке 2,65%. Обратные РЕПО — это сделки, при которых Центробанк скупает ценные бумаги коммерческих банков в результате торгов с условием их обратного выкупа через оговоренный срок в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Народный банк Китая влил обратными РЕПО в финансовую систему страны порядка $40 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк Китая влил $40 млрд в финансовую систему страны