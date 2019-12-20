Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Депутаты областной думы Сахалина потребовали аудиторской проверки Корпорации развития региона. По мнению парламентариев, средства, направленные правительством области в корпорацию, «размыты, эффекта нет».

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"Я бы назначила Корпорации развития аудит. Руководители меняются, средства размыты, ясности нет. Давайте внесём предложение исполнительной власти региона, которая вложила туда 50 млрд рублей, проверить по полной программе. Это всё-таки не частная лавочка, а структура, которая работает с нашими бюджетными деньгами», — привело слова депутата областной думы Светланы Ивановой региональное ИА Сахалин. Инфо.

На вопрос о размере зарплат руководителей Корпорации развития приглашённый на заседание думы руководитель структуры Дмитрий Вдовин ответить не пожелал.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалина хранит 41 млрд бюджетных рублей на банковских депозитах. В 2017 году подобное «освоение» бюджета привело к тому, что доходы Сахалина от нефтегазовых проектов были перераспределены в пользу федерального бюджета.