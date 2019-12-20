Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 19 декабря завершились ростом на 0,64%. В ходе американских торгов цена на Brent повышалась до $66,76 за баррель, что является самым высоким уровнем с середины сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Повышение котировок продолжается с октября 2019 года и поддерживается проведенной ранее встречей ОПЕК+, согласованием сделки между США и Китаем, а также периодическим сокращением запасов нефти и положительной статистики в США.

Сегодня, 20 декабря, на торгах в Азии, Brent торгуется в небольшом плюсе. Покупатели активно разбирают ордера на продажу, пытаясь прорваться к отметке $67.

Если до открытия американской сессии им не удастся возобновить ралли, то к концу дня стоит ожидать нисходящей коррекции.

Из значимых событий для нефтяного рынка можно выделить только отчет компании Baker Hughes по активным буровым установкам, который выйдет в 21:00 по мск.

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