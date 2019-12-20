Олёкминск, Якутия, 20 декабря 2019, 07:29 — REGNUM В селе Кяччи Олёкминского района Якутии 20 декабря новосёлы въехали в двухквартирный дом.

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Новый дом строили ровно год, и вот состоялось заселение сельчан.

«Счастливыми новосёлами благоустроенных квартир стали специалист администрации МО «Кяччинский наслег» Ирина Борисова и кассир администрации Ньургуйана Желлаева», — сообщил телеканал «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, бездомные сироты Хабаровска, которым уже пообещали новоселье в канун Нового года, опять остались без жилья на неопределенный срок — новоселью препятствует прокуратура.