Олёкминск, Якутия, 20 декабря 2019, 07:29 — REGNUM В селе Кяччи Олёкминского района Якутии 20 декабря новосёлы въехали в двухквартирный дом.
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Новый дом строили ровно год, и вот состоялось заселение сельчан.
«Счастливыми новосёлами благоустроенных квартир стали специалист администрации МО «Кяччинский наслег» Ирина Борисова и кассир администрации Ньургуйана Желлаева», — сообщил телеканал «Якутия 24».
Как сообщало ИА REGNUM, бездомные сироты Хабаровска, которым уже пообещали новоселье в канун Нового года, опять остались без жилья на неопределенный срок — новоселью препятствует прокуратура.