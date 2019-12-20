Чита, , 07:21 — REGNUM Проблемы с поставкой автомобильного топлива в отдалённые районы Забайкальского края возникли не только у компании «Нефтемаркет», которая является самой крупной в регионе, но и у Роснефти. Разрешить их планируется к новому году, сообщили ИА «Чита.Ру» в региональном министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

«У Роснефти пришли 15 бензовозов, они разгружаются, после чего поедут в районы. У «Нефтемаркета» ещё едут. Их будут разгружать в Досатуе. Первое время после того, как бензин начнут продавать, ажиотаж будет, но к новому году пройдёт», — уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками топлива связаны с проблемами на железной дороге. Причём какие именно эти проблемы — не уточняется.

Между тем глава Калганского района Михаил Жбанчиков заявил, что ситуация с нехваткой топлива близка к чрезвычайной: горючее перестали выдавать даже по талонам. Аналогичная ситуация складывается в Приаргунском и ряде других районов.

Читайте также: В Забайкалье закончился бензин?

Читайте также: Ситуация с бензином в Забайкалье близка к чрезвычайной

Читайте также: Бензин по талонам: десятки районов Забайкалья испытывают кризис