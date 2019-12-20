Чита, , 07:10 — REGNUM В Приаргунском районе Забайкальского края дефицитное автомобильное топливо выдают по талонам лишь водителем скорой помощи, полиции и некоторых крупных организаций. Простые жители не имеют такой возможности, даже оплатив бензин наличными деньгами. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на представителей районной администрации.

Проблемы с топливом в отдалённых районах Забайкалья, где большая часть заправок принадлежит «Нефтемаркету», связывают с перебоями в железнодорожных поставках.

Ранее глава Калганского района Михаил Жбанчиков тоже заявил, что ситуация с нехваткой топлива близка к чрезвычайной: горючее перестали выдавать даже по талонам. По данным регионального министерства ЖКХ, 18 декабря проблемы с продажами топлива были в 12 районах края.

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