Чита, , 06:59 — REGNUM Глава Калганского района Забайкальского края Михаил Жбанчиков полагает, что ситуация с нехваткой топлива близка к чрезвычайной: горючее перестали выдавать даже по талонам. В его слова цитирует «Чита.Ру»:

«Люди жалуются — замерзают на дорогах. Спецтехнику ещё заправляют, но частным лицам вообще не выдают».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с топливом в отдалённых районах Забайкалья связывают с перебоями в железнодорожных поставках. По словам представителя «Нефтемаркета», в сложившихся условиях на автозаправках бензин отпускают только по заключенным контрактам.

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