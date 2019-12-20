Петропавловск-Камчатский, , 07:44 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о субсидируемых авиабилетах для ДФО. Он убеждён — это гарантия того, что дальневосточники смогут приобретать билеты по доступным ценам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства края.

«Ответ Владимира Путина — гарантия того, что дальневосточники смогут приобретать билеты по доступным ценам. Для субъектов, где авиация является, по сути, единственным способом обеспечения транспортной доступности, это важнейшее решение. Только за девять месяцев этого года по направлению Петропавловск-Камчатский — Москва рейсами «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия» совершили перелет более 150 тысяч пассажиров», — озвучил Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 19 декабря провел традиционную пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами он ответил и на вопросы о субсидируемых авиабилетах для дальневосточников.