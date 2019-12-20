Чита, , 06:50 — REGNUM Забайкальский край, особенно его отдалённые районы, испытывает серьезные перебои с автомобильным топливом. Как сообщаетИА «Чита.Ру» со ссылкой на неназванного представителя компании «Нефтемаркет», АЗС перестали продавать топливо жителям отдалённых районов края из-за сбоя железнодорожных поставок.

«На станции Дарасун с 8 декабря стоят цистерны, предназначенные для отдалённых районов края. На тех АЗС, где остатки топлива незначительны, его не продают как частным лицам, так и юридическим, поскольку мы обязаны в первую очередь выполнять поставки по заключенным контрактам», — отметил представитель нефтяного рынка.

По его словам, чтобы хоть как-то решить проблему, топливо пытаются доставлять из Читы автотранспортом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о повысившихся ценах на зимнее дизельное топливо в мелкооптовом сегменте в начале декабря сообщил вице-президент российского топливного Союза Юрий Матвейко. По его словам, цена за литр дизельного топлива в Сибири вплотную приблизились к отметке в 50 руб. за литр и проблему можно решить, только если правительство вернёт индикативные цены.

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