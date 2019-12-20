Пекин, , 06:46 — REGNUM Нефинансовые исходящие инвестиции Китая (ODI) за первые 11 месяцев года упали на 1,2% в годовом исчислении, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Нефинансовые (ODI) Китая в 166 стран и регионов мира составили 680,31 млрд юаней (около $98,78 млрд) за указанный период, сообщили в Министерстве коммерции КНР. Китайские компании наращивают сотрудничество со странами «Пояса и пути», в результате чего общие инвестиции в 56 страны составили $12,78 млрд или 12,9% от общего объема ODI.

Структура ODI продолжила улучшаться. Так, инвестиции, в основном, идут в сектора лизинга и бизнес-услуг, производства, оптовых и розничных продаж, сообщили в министерстве. Новые проекты ODI были зафиксированы в секторах недвижимости, спорта и развлечений.

За указанный период крупные проекты заняли львиную долю от общего объема инвестиционных сделок, поскольку количество вновь подписанных международных проектов стоимостью контракта более $50 млн достигло 682 единиц, что на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем инфраструктурных проектов достиг $157,72 млрд или 75,6% от общего числа вновь подписанных контрактов. К концу ноября текущего года китайские компании предоставили 770 тыс. рабочих мест для жителей иностранных государств благодаря инвестиционным проектам.