Якутск, , 07:37 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев отменил традиционный новогодний приём главы для руководителей и депутатов — сэкономленные средства он решил направить на поддержку одарённых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В своём Instagram Айсен Николаев написал, что отменил корпоратив, «чтобы направить высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом».

Так, по его словам, часть средств пойдёт сборной команде Якутии по хоккею с шайбой, которая поедет на международный турнир Champion Cup в Старый Оскол. Показать себя предстоит якутским спортсменам, ведь будут участвовать 14 команд из России, Белоруссии и Украины. Отправить нужно 17 мальчиков и двух тренеров.

«Также оплатим проезд команды школьников на престижную международную Олимпиаду физико-математического лицея в Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран. Команда Якутии из года в год успешно участвует в международных олимпиадах по физике, математике и информатике», — написал глава Якутии.

В комментариях к посту якутяне поддерживают Николаева в решении отказаться от праздничных торжеств и благодарят за помощь детям.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, почти 74% работающих предпочли бы премию новогоднем корпоративу.