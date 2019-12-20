Хабаровск, , 07:34 — REGNUM Обанкротившийся завод ЖБИ в Хабаровске, после продажи с молотка которого без работы могли остаться сотни людей, будет работать. Мощности завода удалось интегрировать в проект «Жильё и городская среда» по масштабному строительству жилья. К проекту активно подключились мэрия Хабаровска, единороссы и строители региона.

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Как сообщил координатор проекта от «Единой России» в Хабаровском крае Константин Пепеляев ИА ДВ-Новости, проект включает строительство жилья для детей-сирот, людей, переезжающих из аварийных домов, многодетных и молодых семей, а в 2020 году, возможно, жилья для учителей и врачей.

«Завод ЖБИ будет интегрирован в этот процесс. 19 декабря было подписано соглашение, согласно которому завод будет передан в аренду Фонду жилищного строительства», — сказал Пепеляев.

Муниципальный фонд жилищного строительства Хабаровска будет полностью оплачивать зарплаты рабочим, страховки, содержание и охрану завода. Осваивать миллиарды рублей, выделяемых на жилищное строительство, уже готовы около 20 хабаровских компаний. Использовать они планируют выпускаемую на заводе ЖБИ продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске обанкрочен крупнейший в крае завод ЖБИ. По мнению экспертов, продажа завода с молотка могла обрушить все программы по жилищному строительству в регионе — везти стройматериалы пришлось бы с запада России. Без работы могли остаться более 400 человек.