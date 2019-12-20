Магадан, Магаданская область, , 05:49 — REGNUM В Магаданской области распределили квоты добычи тихоокеанской сельди, которую рыбаки-любители ловят весной, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Колымы.

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Всего для любительского лова сельди выделено 18 тонн, что почти в два раза больше объёмов прошлых пяти лет. Ловить рыбу будет можно в начале мая.

«Рыбакам-любителям и предприятиям необходимо обратить внимание, что в связи с вступлением в силу Положений ФЗ «О любительском рыболовстве» сетные орудия лова нужно поставить на учёт перед использованием. Данное новшество было вызвано тем, что оборот сетных орудий лова на территории страны будет ограничен в центральных районах страны. Пользоваться сетями разрешено в районах Севера и Дальнего Востока», — напомнил руководитель департамента рыбного хозяйства регионального правительства Андрей Таболин.

Как сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский филиал ВНИРО скорректировал объём рекомендуемого вылова сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2019 год, увеличив его на 55%, до 66,7 тыс. тонн.