Якутск, , 05:33 — REGNUM Более 20 км дорог намерены власти Якутска отремонтировать в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ мэрии Якутска.

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На ремонт 22 км дорог выделят 1,573 млрд рублей, из которых 517 млн — из бюджета Якутска, 560 млн рублей — из бюджета республики и 496 млн рублей — из федерального.

Часть дорог включили в список по просьбам жителей.

Также в 2020 году в Якутске продолжится капремонт переходящих объектов. На переходящих объектах в 2019 году полностью уложили новое асфальтовое покрытие. Весной 2020 года начнётся обустройство тротуаров, остановок, монтаж уличного освещения, установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение разметок, озеленение.

Всего в уходящем году в Якутске было отремонтировано 26 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Марий Эл отремонтировано 116,9 км дорог.