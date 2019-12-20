Хабаровск, , 05:28 — REGNUM 34 новых автомобиля скорой помощи получил Хабаровский край в рамках национального проекта «Здравоохранение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новые спецавтомобили оборудованы по самым современным требованиям, их отличает высокая проходимость, что очень важно для региона.

«Автомобили специально адаптированы для нашего региона. Половина из них выполнена в северном варианте, то есть утеплена для сурового климата. 32 автомобиля класса «В», 2 автомобиля класса «С». Последние оснащены современными реанимационными комплексами. В них можно переливать и останавливать кровь, делать массаж сердца, проводить иные мероприятия. Общая стоимость всей партии оценивается порядка 100 млн рублей», — рассказали в минздраве Хабаровского края.

Семь новых машин распределят в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, остальные будут направлены в муниципалитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье получило новые автомобили скорой помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Регион также получил 34 новые машины.