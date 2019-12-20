Благовещенск, , 04:50 — REGNUM Повышением объёмов построенного жилья отметился 2019 год в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурстате.

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Так, по данным статистического ведомства, с января по ноябрь 2019-го в Приамурье организациями всех форм собственности построено 1 975 квартир общей площадью 119,8 тыс. кв. метров, что на 18,2% выше уровня января-ноября 2018 года. В январе-ноябре 2018-го было введено 101,4 тыс. кв. метров, или 67,2% к уровню января-ноября 2017 года.

Отмечается, что населением за счёт собственных и заемных средств введено жилья, как и в предыдущем году, 24,1% от общего объема, введенного в январе-ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличением объёмов строительства жилья отметилась в 2019 году Ростовская область.