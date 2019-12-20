Кито, , 04:05 — REGNUM Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Эквадору финансовой помощи на сумму в $498,4 млн для поддержания реформ в стране, сообщает пресс-служба МВФ.

Правительство Эквадора отмечает, что выделенная фондом сумма является последним траншем в рамках одобренных кредитов на 2019 год на общую сумму в $1,4 млрд, предназначенных для проведения экономических реформ в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, также в марте 2019 года правительство Эквадора подписало соглашение с МВФ о получении кредита в размере $4,209 млрд. Предполагается, что эти средства помогут стране улучшить социальные расходы и обеспечить благосостояние наиболее уязвимых слоев населения. Программа кредитования рассчитана на три года.

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