Владивосток, , 04:00 — REGNUM Приморские медики получили 34 новых автомобиля «Скорой помощи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье завершается строительство новых ФАПов

О новых каретах скорой помощи на своей странице в социальной сети Instagram написал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он сообщил, что машины отправлены в 19 городов и районов Приморья.

«Санитарные машины оснащены самым современным оборудованием для оказания первой помощи, сопровождения больных, спасения жизни. Будем продолжать работу по привлечению кадров, улучшению качества обслуживания людей. Делать всё, чтобы здравоохранение отвечало потребностям жителей края», — написал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершается строительство 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, до конца 2019 года они должны быть сданы.