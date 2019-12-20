Магадан, Магаданская область, , 03:57 — REGNUM Все вопросы актуальные, острые, но на них получены чёткие ответы, прокомментировал прошедшую пресс-конференцию Владимира Путина губернатор Магаданской области Сергей Носов, при этом он отметил, что «магаданские журналисты молодцы», передаёт корреспондент ИА REGNUM. ⠀

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«Пресс-конференция ещё раз подтверждает то особое внимание, которое президент уделяет Дальнему Востоку и Магаданской области в том числе. Все вопросы актуальные, часто острые, но на них получены четкие и ясные ответы. ⠀

Вопрос про новое жильё по специальной льготной ипотеке важен для большинства молодых колымчан, которые вынуждены снимать жилье или проживать в домах, состояние которых близко к аварийному.

Сегодня мы ведём строительство 10 тысяч кв. метров жилья, фактически одновременно возрождая сферу строительства и производства строительных материалов. Ипотека под 2% позволяет жителям Магаданской области приобрести современное жильё и тем самым стимулирует развитие строительного комплекса области», — написал в своём Instagram Сергей Носов.⠀

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Был задан 71 вопрос за 4 часа 20 минут. Журналисты Колымы спросили про льготную ипотеку.